Что известно о попытке захвата судна в Балтийском море ВМС Эстонии и НАТО

В нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО пытались захватить судно Jaguar, следовавшее под флагом Габона в Россию. Они пытались десантироваться предприняв с вертолета и требовали изменить курс в территориальные воды Эстонии, однако их отпугнула, предположительно, авиация России. Что известно о громком инциденте — в материале URA.RU.