Что известно о попытке захвата судна в Балтийском море ВМС Эстонии и НАТО

В Балтийском море пытались захватить торговое судно.
В нейтральных водах Балтийского моря ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО пытались захватить судно Jaguar, следовавшее под флагом Габона в Россию. Они пытались десантироваться предприняв с вертолета и требовали изменить курс в территориальные воды Эстонии, однако их отпугнула, предположительно, авиация России. Что известно о громком инциденте — в материале URA.RU.
Что произошло в Балтийском море.
Гражданское суд плыло под флагом ГабонаФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
Военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО предприняли неудачную попытку захвата гражданского судна Jaguar под флагом Габона в нейтральных водах Балтийского моря. Об этом 15 мая сообщала «Российская газета» со ссылкой на кадры, опубликованные российскими моряками, находившимися на борту танкера.
«На кадрах видно, как мимо судна пролетает польский истребитель МиГ-29, а в дальнейшем к танкеру приближается эстонский патрульный катер “Raiu”. С вертолета была предпринята попытка десантирования на судно, которая не увенчалась успехом», — сообщает издание.
По данным журналистов, военные корабли пытались принудить Jaguar изменить курс и направиться в территориальные воды Эстонии. Однако попытка не увенчалась успехом и судно продолжило движение по заданному маршруту.
В материале уточняется, что инцидент произошел в нейтральных водах, когда танкер следовал в порт Приморск Калининградской области. Несмотря на предпринятые меры со стороны эстонских военных и авиации НАТО, вмешательство не привело к задержанию судна или изменению его маршрута.
Россия могла использовать авиацию.
После этого российский истребитель Су-35 вошел в воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда. Он пробыл там менее минуты и не позволил захватить танкер.
Российский самолет Су-35 предотвратил захват суднаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Официально Минобороны ситуацию не комментировало, однако там регулярно подчеркивают, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Эстония при этом обвинила Россию в нарушении воздушного пространства и вызывала временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест.
Корабль, который пытались захватить ВМС Эстонии, прибыл в Приморск.
Судно гражданского назначения благополучно достигло порта Приморска. Об этом стало известно из сообщения осведомленного источника, на которое ссылается издание «Известия».
На борту судна находятся 21 человек, включая граждан Российской Федерации, Индии и Мьянмы. Среди экипажа — четыре специалиста из России. Функции капитана выполняет гражданин Индии.
«НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, в координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит», — отметил Марк Рютте. По словам генсека альянса, стороны обмениваются всей необходимой информацией касательно инцидента с танкером Jaguar.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО подчеркнул необходимость продолжения коллективной защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. Он указал на важность совместных действий стран-участниц альянса для обеспечения безопасности в регионе и предотвращения подобных инцидентов в будущем.