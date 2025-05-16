Белгородца осудили на 16 лет за госизмену и подготовку теракта

Кроме того, выяснилось, что мужчина планировал отравить продукты питания, предназначенные для бойцов СВО. В итоге суд назначил ему наказание в виде 16 лет колонии, из которых три года он проведёт в тюрьме, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.