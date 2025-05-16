ТАСС: в Москве арестовали организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Всего арестованы 23 человека, в числе которых полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 (кража), ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ. Полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв. Один из них, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.