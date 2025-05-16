Sun: в Британии задержан певец Крис Браун по делу о нападении

Британские правоохранительные органы арестовали американского артиста Криса Брауна в связи с расследованием инцидента, произошедшего в одном из ночных заведений Лондона в 2023 году. Об этом пишет газета The Sun, ссылаясь на источники.
Тогда американский артист прибыл в Манчестер на частном авиатранспорте и разместился в роскошном отеле Lowry категории 5 звезд. В ночь на четверг полицейские Лондона задержали 36-летнего музыканта.
Лондонские правоохранительные органы, не называя имени артиста, подтвердили факт задержания в гостинице Манчестера подозреваемого в совершении преступления, связанного с нанесением серьезных телесных повреждений.
По данным следствия, артист предположительно совершил нападение на продюсера в лондонском ночном клубе Tape, расположенном в центральной части города.
Ранее актер Майкл Питт был арестован за сексуальное насилие.