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Sun: в Британии задержан певец Крис Браун по делу о нападении

Американского певца Криса Брауна задержали за инцидент в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

Британские правоохранительные органы арестовали американского артиста Криса Брауна в связи с расследованием инцидента, произошедшего в одном из ночных заведений Лондона в 2023 году. Об этом пишет газета The Sun, ссылаясь на источники.

Тогда американский артист прибыл в Манчестер на частном авиатранспорте и разместился в роскошном отеле Lowry категории 5 звезд. В ночь на четверг полицейские Лондона задержали 36-летнего музыканта.

Лондонские правоохранительные органы, не называя имени артиста, подтвердили факт задержания в гостинице Манчестера подозреваемого в совершении преступления, связанного с нанесением серьезных телесных повреждений.

По данным следствия, артист предположительно совершил нападение на продюсера в лондонском ночном клубе Tape, расположенном в центральной части города.

Ранее актер Майкл Питт был арестован за сексуальное насилие.