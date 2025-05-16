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Студента столичного вуза задержали за соучастие в обмане пенсионерки на 300 тыс. руб

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали студента столичного вуза, подозреваемого в соучастии в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы.

Источник: Freepik

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 88-летняя жительница столицы. Предварительно установлено, что на телефон заявительницы позвонили неизвестные, которые представились работниками государственных органов. Под предлогом декларирования денежных средств они убедили пенсионерку передать свои накопления. Введенная в заблуждение гражданка, действуя по указанию звонивших, передала курьеру 300 тыс. руб. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий на Ярославском шоссе полицейские задержали подозреваемого — 22-летнего студента одного из столичных высших учебных заведений. Со слов задержанного, в одном из мессенджеров неизвестный предложил ему подработку. Подозреваемый забрал денежные средства у потерпевшей, после чего передал их соучастникам. За свои услуги он получил вознаграждение», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурант заключен под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на совершение аналогичных эпизодов противоправной деятельности, а также проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и соучастников преступления.