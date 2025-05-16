Корм для животных с сюрпризом: в Приморье осудили наркосбытчиков

Уссурийский районный суд признал двух жителей Приморья виновными в незаконном сбыте наркотиков в составе организованной группы. Фигуранты получили 11 и 14 лет колонии строгого режима за торговлю синтетическими веществами в особо крупном размере, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
По данным следствия, в ноябре 2022 года мужчины нашли незаконный заработок через интернет. По указанию организатора они получали крупные партии синтетического наркотика по почте. Затем расфасовывали вещество и размещали закладки для покупателей.
В январе 2023 года рядом с посёлком Партизан полицейские нашли тайник с двумя вёдрами порошка. Экспертиза подтвердила: в тайнике хранилось около 900 граммов синтетического наркотика.
Позже злоумышленников задержали в такси — при них оказалась очередная «поставка»: коробка с банками корма для животных, внутри которых находились пять килограммов синтетического наркотика.
Суд учёл все обстоятельства дела и назначил обвиняемым длительные сроки заключения.