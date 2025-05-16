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В Усть-Каменогорске полицейских осудили за вымогательство

15 мая суд № 2 Усть-Каменогорска вынес приговор сотрудникам Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации YK-news.kz, злоумышленники потребовали у потерпевшего деньги, а в случае отказа грозились распространить провокационную видеозапись. По версии обвинения, шантажируемый передал вымогателям три миллиона тенге.

Трое сотрудников полиции, узнав некоторые факты из личной жизни С., являющегося публичной личностью, вступили в преступный сговор с целью получения материальной выгоды.

сообщили в суде

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать, однако суд признал всех троих виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы. Одному — шесть лет, двум другим — по пять с половиной.