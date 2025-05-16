В Усть-Каменогорске полицейских осудили за вымогательство

По информации YK-news.kz, злоумышленники потребовали у потерпевшего деньги, а в случае отказа грозились распространить провокационную видеозапись. По версии обвинения, шантажируемый передал вымогателям три миллиона тенге.
Трое сотрудников полиции, узнав некоторые факты из личной жизни С., являющегося публичной личностью, вступили в преступный сговор с целью получения материальной выгоды.
Подсудимые вину не признали и просили их оправдать, однако суд признал всех троих виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы. Одному — шесть лет, двум другим — по пять с половиной.