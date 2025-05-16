Премьер Малайзии согласился с Путиным по расследованию катастрофы MH17

Премьер призвал к расследованию авиаинцидента.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о согласии с позицией президента России Владимира Путина по вопросу расследования трагедии рейса MH17. Об этом он сообщил во время лекции в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), подчеркнув необходимость независимого и профессионального подхода к изучению обстоятельств катастрофы, несмотря на внешнее давление со стороны ряда государств.
«С президентом Путиным я даже затронул очень щекотливую тему — историю со сбитым малайзийским самолетом MH17, в результате которой погибли 43 малазийца… Я спросил, как мне реагировать на этот отчет ИКАО-ООН? И должен сказать, что президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен», — рассказал Ибрагим, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) возложил ответственность за крушение малайзийского авиалайнера на Россию. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, решение совета ИКАО было обнародовано в преддверии визита малайзийского премьера в Москву, чтобы попытаться омрачить переговоры, однако достичь этой цели не удалось. Власти Малайзии ранее неоднократно призывали к проведению всестороннего и объективного расследования трагедии рейса MH17, произошедшей в 2014 году на востоке Украины.