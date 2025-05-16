Премьер Малайзии согласился с Путиным по расследованию катастрофы MH17

«С президентом Путиным я даже затронул очень щекотливую тему — историю со сбитым малайзийским самолетом MH17, в результате которой погибли 43 малазийца… Я спросил, как мне реагировать на этот отчет ИКАО-ООН? И должен сказать, что президент Путин проявил великое сочувствие в связи с трагедией. Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен», — рассказал Ибрагим, слова которого приводит РИА Новости.