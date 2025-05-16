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В Хабаровске автобус протаранил внедорожник

ДТП произошло на улице Суворова.

Источник: Комсомольская правда

Утром 15 мая в Хабаровске произошло ДТП с участием автобуса и внедорожника. Авария случилась в 8:33 на улице Суворова в районе дома № 73Б. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации городской Госавтоинспекции, вчера утром водитель автобуса Zhong Tong ехал в сторону проспекта 60-летия Октября. Он не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota Land Cruiser Prado и столкнулся с ним.

Травмы получил водитель Toyota — мужчина 1975 года рождения. Ему оказали медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.