В деле о краже плюшевого мишки в Хабаровске поставили точку

На улице владелица салона устроила фотозону: на украшенной гирляндами декоративной лавке был закреплен внушительных размеров плюшевый белый медведь. Любой желающий мог абсолютно бесплатно сделать фото на память. В ночное время неизвестный похитил игрушку. Ущерб потерпевшая оценила в восемь тысяч рублей.