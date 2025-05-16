В деле о краже плюшевого мишки в Хабаровске поставили точку

Преступление подсудимый совершил в середине февраля нынешнего года перед входом в салон красоты, расположенный на Амурском бульваре, сообщает ИА AmurMedia.
На улице владелица салона устроила фотозону: на украшенной гирляндами декоративной лавке был закреплен внушительных размеров плюшевый белый медведь. Любой желающий мог абсолютно бесплатно сделать фото на память. В ночное время неизвестный похитил игрушку. Ущерб потерпевшая оценила в восемь тысяч рублей.
Ради любимой хабаровский романтик решился на кражу плюшевого медведя.
Сотрудники отдела полиции № 7 УМВД России по г. Хабаровску раскрыли преступление в течение дежурных суток, задержав 28-летнего злоумышленника. Мужчина не имел в краевом центре постоянного места жительства, ночевал в хостелах или у знакомых.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы.
Подсудимый пояснил, что во время ночной прогулки по бульвару похитил плюшевую игрушку. В дальнейшем он подарил медведя приятельнице.
Полицейские изъяли имущество во время выемки и вернули заявительнице.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», мужчина дал признательные показания, активно способствовал раскрытию совершенного противоправного деяния.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и девять месяцев условно.