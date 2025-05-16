ТАСС: арестован организатор хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Подозреваемый задержан в Москве.
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в организации хищений денег у участников СВО в столичном аэропорту Шереметьево Дмитрия Боглаева. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан. Суд заключил под стражу обвиняемого Боглаева», — сообщил собеседник ТАСС.
По информации следствия, Боглаев считается одним из организаторов преступной схемы, через которую координировалась деятельность так называемых «попрошаек». Ему предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).
В ходе расследования уголовного дела были арестованы 23 человека, включая полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, сотрудники полиции помогали таксистам искать потенциальных жертв среди прилетевших, а один из оперуполномоченных впоследствии отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. В рамках расследования возбуждены дела по статьям о краже, мошенничестве и организации преступного сообщества.