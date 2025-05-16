ТАСС: арестован организатор хищений у бойцов СВО в Шереметьево

В ходе расследования уголовного дела были арестованы 23 человека, включая полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, сотрудники полиции помогали таксистам искать потенциальных жертв среди прилетевших, а один из оперуполномоченных впоследствии отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. В рамках расследования возбуждены дела по статьям о краже, мошенничестве и организации преступного сообщества.