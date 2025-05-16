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Суд арестовал одного из организаторов хищений у участников СВО в Шереметьево

Арестован организатор хищений у военнослужащих СВО Дмитрий Боглаев.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Басманный суд Москвы постановил арестовать подозреваемого в организации краж у военнослужащих СВО в аэропорту Шереметьево, удовлетворив ходатайство следствия.

«Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Боглаева Дмитрия Андреевича», — рассказали там.

Согласно материалам следствия, фигурант координировал деятельность так называемых «попрошаек», выступая организатором преступной группы. В настоящее время ему сменяется статья 210 УК РФ, предусматривающая ответственность за создание преступного сообщества или участие в его деятельности.

Ранее KP.RU писал, что теперь участники спецоперации смогут без суда объявить себя банкротами: в ГД РФ упростили процедуру внесудебного банкротства, расширив систему социальной поддержки участников СВО.