Суд арестовал одного из организаторов хищений у участников СВО в Шереметьево

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Басманный суд Москвы постановил арестовать подозреваемого в организации краж у военнослужащих СВО в аэропорту Шереметьево, удовлетворив ходатайство следствия.
«Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Боглаева Дмитрия Андреевича», — рассказали там.
Согласно материалам следствия, фигурант координировал деятельность так называемых «попрошаек», выступая организатором преступной группы. В настоящее время ему сменяется статья 210 УК РФ, предусматривающая ответственность за создание преступного сообщества или участие в его деятельности.
Ранее KP.RU писал, что теперь участники спецоперации смогут без суда объявить себя банкротами: в ГД РФ упростили процедуру внесудебного банкротства, расширив систему социальной поддержки участников СВО.