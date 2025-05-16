Хабаровчанка отдала 2,7 млн рублей за отмену доставки цветов

Хабаровчанке позвонил человек, представившийся курьером цветочного магазина. Доставщик букетов начал уточнять детали заказа, который женщина якобы оформила. Получив ответ, что цветы никто не заказывал, извинился, предположил, что допущена ошибка, и попросил продиктовать код из смс «для отчета» и более удобной отмены заявки. После того, как женщина назвала код, ей стали писать и звонить «сотрудники правоохранительных органов», чтобы сообщить о взломе ее аккаунта на «Госуслугах», оформлении кредитов на ее имя и переводе средств на финансирование противоправной деятельности. Под предлогом «спасения средств на безопасных счетах» женщину убедили поехать в банк и оформить кредит. После этого пострадавшая перевела преступникам два миллиона 695 тысяч рублей заёмных средств.