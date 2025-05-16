Хабаровчанка отдала 2,7 млн рублей за отмену доставки цветов

Хабаровчане под воздействием мошенников продолжают брать кредиты и переводить деньги на чужие счета. Около четырёх миллионов лишились двое хабаровчан после звонков неизвестных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанке позвонил человек, представившийся курьером цветочного магазина. Доставщик букетов начал уточнять детали заказа, который женщина якобы оформила. Получив ответ, что цветы никто не заказывал, извинился, предположил, что допущена ошибка, и попросил продиктовать код из смс «для отчета» и более удобной отмены заявки. После того, как женщина назвала код, ей стали писать и звонить «сотрудники правоохранительных органов», чтобы сообщить о взломе ее аккаунта на «Госуслугах», оформлении кредитов на ее имя и переводе средств на финансирование противоправной деятельности. Под предлогом «спасения средств на безопасных счетах» женщину убедили поехать в банк и оформить кредит. После этого пострадавшая перевела преступникам два миллиона 695 тысяч рублей заёмных средств.
Один миллион 160 тысяч рублей перевел мошенникам хабаровчанин в надежде на быстрый заработок, часть суммы он взял в кредит. Пострадавшему предложили играть на виртуальной бирже. «Брокерский счет» он пополнял несколько раз в ожидании прибыли. Когда у жертвы закончились средства на пополнение счета, «трейдеры» перестали выходить на связь.