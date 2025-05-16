Мужчину на востоке Москвы задержали за кражу рюкзака с документами и деньгами из трамвая

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Восточное Измайлово Москвы задержан мужчина по подозрению в краже рюкзака с документами и денежными средствами в размере 130 тыс. руб. Предварительно установлено, что на остановке общественного транспорта 26-летний мужчина обнаружил, что забыл свой рюкзак с деньгами и документами в трамвае. Потерпевший проследовал за транспортным средством на такси, но, когда он зашел в салон, выяснилось, что личные вещи пропали», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Щербаковская задержали подозреваемого — 22-летнего мужчину. Выяснилось, что злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал чужие вещи и скрылся. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, а рюкзак с остальным содержимым выбросил. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигурант заключен под стражу.