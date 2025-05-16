Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину на востоке Москвы задержали за кражу рюкзака с документами и деньгами из трамвая

Полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака из трамвая, сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Восточному административному округу Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Восточное Измайлово Москвы задержан мужчина по подозрению в краже рюкзака с документами и денежными средствами в размере 130 тыс. руб. Предварительно установлено, что на остановке общественного транспорта 26-летний мужчина обнаружил, что забыл свой рюкзак с деньгами и документами в трамвае. Потерпевший проследовал за транспортным средством на такси, но, когда он зашел в салон, выяснилось, что личные вещи пропали», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Щербаковская задержали подозреваемого — 22-летнего мужчину. Выяснилось, что злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал чужие вещи и скрылся. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, а рюкзак с остальным содержимым выбросил. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигурант заключен под стражу.