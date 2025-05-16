Влетел в бетонную опору: в Артёме водитель погиб в ДТП

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе в районе «Лесной Заимки» под Артёмом. УАЗ на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовик. От сильного удара легковой автомобиль опрокинулся и оказался на крыше прямо на проезжей части, частично перекрыв движение. В результате один пассажир УАЗа погиб на месте, ещё двое — водитель и второй пассажир — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.