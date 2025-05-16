Влетел в бетонную опору: в Артёме водитель погиб в ДТП

ГАИ Артёма устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в районе 1 км автодороги «Владивосток — Находка — птицефабрика “Михайловская”», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Toyota Nadia, следуя со стороны улицы Бархатной в направлении Кедровой, не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в бетонную опору. От полученных травм мужчина, житель поселка Заводской, скончался до прибытия скорой помощи.
На месте работают сотрудники полиции. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка, устанавливаются причины аварии.
ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим, учитывать погодные и дорожные условия, не терять бдительности за рулем.
Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе в районе «Лесной Заимки» под Артёмом. УАЗ на полном ходу врезался в припаркованный на обочине грузовик. От сильного удара легковой автомобиль опрокинулся и оказался на крыше прямо на проезжей части, частично перекрыв движение. В результате один пассажир УАЗа погиб на месте, ещё двое — водитель и второй пассажир — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.