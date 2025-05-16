В Новосибирске двоих бизнесменов отправили под стражу по делу Гончарова

Двоих бизнесменов отправили под стражу по делу главы новосибирского Минпромторга Андрея Гончарова. Речь идет о руководителях «Росэкспресса» Дмитрии Смирнове и Дмитрии Каледе. Как полагает следствие, они замешаны в афере с поставкой товаров по госконтракту.
— Центральный районный суд Новосибирска избрал обоим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 12 июля, — рассказала прокурор отдела государственных обвинителей региональной прокуратуры Оксана Толстых.
Добавим, что коммерсантов обвиняют в особо крупном мошенничестве, министра — в превышении должностных полномочий. Как было установлено, с мая 2023 по январь 2024 года чиновник уменьшил количество товаров, которые поставлялись по госконтракту, незаконно оплатив коммерческой организации 95 млн рублей.