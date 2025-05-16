В Новосибирске двоих бизнесменов отправили под стражу по делу Гончарова

Добавим, что коммерсантов обвиняют в особо крупном мошенничестве, министра — в превышении должностных полномочий. Как было установлено, с мая 2023 по январь 2024 года чиновник уменьшил количество товаров, которые поставлялись по госконтракту, незаконно оплатив коммерческой организации 95 млн рублей.