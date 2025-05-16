Под Новосибирском 11-летнего мальчика на электросамокате насмерть сбила иномарка

В Баганском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 11-летней ребенок, сообщает ГАИ.
По данным ведомства, вечером 15 мая женщина за рулем Toyota Carina двигалась по улице Ленина со стороны улицы Приходько в селе Баган. На пересечении с улицей Красноармейская она столкнулась с электросамокатом, которым управлял мальчик.
Ребенка в бессознательном состоянии доставили в Баганскую районную больницу, где в 22:45 он скончался в реанимации.
Ранее мы писали, что в Мошковском районе Новосибирска водитель за рулем бензовоза врезался в грузовик Volvo, который остановился на сигнал светофора.
Вячеслав Зубарев