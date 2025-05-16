Госсекретарь США назвал «единственный способ» закончить СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выдвинул инициативу о проведении прямых переговоров с Украиной, назначив их на 15 мая. В качестве места встречи был выбран Стамбул, где в 2022 году уже проходили консультации между делегациями России и Украины по поводу урегулирования конфликта.