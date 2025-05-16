Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь США назвал «единственный способ» закончить СВО

Единственным способом урегулировать конфликт на Украине будет встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По мнению Рубио, разрешить конфликт на Украине может только встреча Путина с Трампом.

Единственным способом урегулировать конфликт на Украине будет встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Честно говоря, на данный момент, я думаю, совершенно ясно, что единственный способ добиться прорыва здесь — это договориться между президентом Трампом и президентом Путиным», — заявил Рубио. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

По словам главы американской дипломатии, прорва в разрешении украинского кризиса не произойдет, если лидеры двух стран не встретятся для «откровенного и прямого разговора». Рубио отметил, что Трамп на беседу с российским лидером готов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее выдвинул инициативу о проведении прямых переговоров с Украиной, назначив их на 15 мая. В качестве места встречи был выбран Стамбул, где в 2022 году уже проходили консультации между делегациями России и Украины по поводу урегулирования конфликта.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала новых переговоров. Подробности о первом дне переговоров — в материале URA.RU.