Уголовное дело возбудили на жителя Камчатки за реабилитацию нацизма

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Петропавловск-Камчатского — его подозревают в реабилитации нацизма. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
— Возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевой столицы, который подозревается в одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, — уточнили там.
Следователи смогли выяснить, что мужчина ранее опубликовал в одном из мессенджеров пост, где оценивал преступления нацистов во время Великой Отечественной войны в положительном ключе.
На данный момент специалисты активно продолжают расследовать дело и выяснять подробности произошедшего, сообщили в ведомстве.
Недавно в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в осквернении мемориала защитникам Тулы времен ВОВ.