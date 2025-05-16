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Друзья искалеченной в Дубае модели Ковальчук обвиняют компанию из 5 человек

Мать пострадавшей утверждает, что знает, кто покалечил ее дочь.

Источник: Аргументы и факты

Подруга искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук Алена обвиняет в произошедшем компанию из пяти человек, в числе которых были не только парни, но и девушки.

«Это были парни и девушки», — заявила подруга Ковальчук, уточнив, что их было пятеро.

Мать Ковальчук Анна рассказала, что люди, причастные к произошедшему с ее дочерью, не являются гражданами ОАЭ.

«Я знаю, кто это был. Жду ответа по расследованию… Она познакомилась с этими людьми на вечеринке», — отметила женщина.

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае с переломом позвоночника, рук и ног.

Правоохранители Дубая заявили, что травмы пострадавшей являются результатом падения девушки с высоты. При этом семья и близкие Марии подозревают, что она стала жертвой торговли людьми и насилия.

Сейчас Ковальчук остается в Дубае, ей предстоит длительная реабилитация. Она уже перенесла 8 операций. Мать девушки Анна опровергла aif.ru слухи о том, что ее дочь вывезли во Львов.