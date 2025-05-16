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В Новосибирске завершается восстановление дома на Советской после пожара

На эти цели из городского бюджета было выделено 15,5 миллиона рублей.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске продолжаются восстановительные работы в доме по адресу: улица Советская, 52/2. Напомним, что в апреле прошлого года в здании произошёл крупный пожар. Общая площадь возгорания составила порядка 900 квадратных метров. Огонь уничтожил крышу и мансарду.

После проведённого обследования там был введён режим чрезвычайной ситуации.

«Сейчас большая часть восстановления завершена. Идёт наружная отделка: по графику до полной сдачи остаётся две-три недели», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он вместе с представителями прокуратуры проверили качество работ. Итоги инспекции — положительные, замечаний нет. Средства на восстановление — 15,5 миллиона рублей — были выделены из городского бюджета.