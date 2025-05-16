В Новосибирске завершается восстановление дома на Советской после пожара

В Новосибирске продолжаются восстановительные работы в доме по адресу: улица Советская, 52/2. Напомним, что в апреле прошлого года в здании произошёл крупный пожар. Общая площадь возгорания составила порядка 900 квадратных метров. Огонь уничтожил крышу и мансарду.