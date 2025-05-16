СК РФ возобновил уголовное дело о смерти новорожденного в Новосибирске

Следственный комитет РФ вновь открыл уголовное дело о гибели новорожденного в роддоме Новосибирской области. Известно, что сначала расследование велось по статье о причинении смерти по неосторожности, но позже оно было закрыто. В свою очередь, мать ребёнка настаивает на вине врачей.
Сейчас по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина дело возобновлено, региональному управлению поручено доложить о ходе расследования. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.
Напомним, что в Баганском районе Новосибирской области в ДТП погиб 11-летний ребенок.