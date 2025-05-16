100 кг мефедрона изъяли полицейские в нарколаборатории в Алматинской области

В ходе обыска изъято более 8 тонн прекурсоров и 100 кг готовой продукции — мефедрона. Таким образом, предотвращен незаконный оборот более 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика общей стоимостью около 3 млрд тенге.
Наркопроизводство было организовано на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенного в Талгарском районе.
В Комитете по противодействию наркопреступности напомнили, что за изготовление наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.