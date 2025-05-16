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100 кг мефедрона изъяли полицейские в нарколаборатории в Алматинской области

АЛМАТЫ, 16 мая — Sputnik. В Алматинской области сотрудники по противодействию наркопреступности совместно с Первой службой Генеральной прокуратуры ликвидировали нарколабораторию промышленного масштаба, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Источник: Polisia.kz

В ходе обыска изъято более 8 тонн прекурсоров и 100 кг готовой продукции — мефедрона. Таким образом, предотвращен незаконный оборот более 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика общей стоимостью около 3 млрд тенге.

говорится в сообщении

Наркопроизводство было организовано на территории одного из крестьянских хозяйств, расположенного в Талгарском районе.

В Комитете по противодействию наркопреступности напомнили, что за изготовление наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.