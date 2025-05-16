Наркотик насильников: семья погибшей в Перми девушки выдвинула свою версию

Друзья и родственники погибшей на заборе в Перми 18-летней Надежды Вожаковой допускают, что девушке могли подсыпать или подлить что-то в алкоголь в баре, возле которого нашли ее тело. Нарколог, врач-психиатр Василий Шуров прокомментировал для aif.ru появившуюся новую информацию.
Подавить волю.
Ранее тетя погибшей озвучила версию о том, что в пиве, которое пила Надежда, могло быть что-то подмешано. По словам женщины, на камерах видеонаблюдения запечатлено, как в баре Наде и ее подруге дали две банки, у последней она была уже открыта.
«Есть различные вещества, которые используют с целью подавить волю человека, нарушить сознание, — отметил Шуров. — В основном злоумышленники преследуют две цели: сексуальное насилие над женщиной или ограбление. Жертв вводят в состояние беспомощности. В общем, интересы могут быть разные, в зависимости от того, кто этим пользуется».
Эксперт также добавил, для человека, который промышляет такими делами — «ходит по барам и целенаправленно травит людей», — не составит большого труда достать нужный препарат.
При этом Шуров обозначил, что такие вещества никак не могли повлиять на наличие в крови Надежды Вожаковой алкоголя в 5,8 промилле — дозу, которую специалисты назвали «смертельной».
«5,8 промилле — это в чистом виде алкоголь», — сказал нарколог.
Могли дать «наркотик насильников».
Шуров также назвал препарат, который могли использовать злоумышленники.
«Очень часто используют препарат, известный как “наркотик насильников”. Дело в том, что это вещество очень тяжело определить лабораторно», — сказал Шуров.
Эксперт добавил, что выявить его по вкусу в напитке невозможно.
«Нет, конечно, профессионалы работают… Человек может свое состояние распознать, что он выпил не так много, а ему очень плохо, у него сознание нарушается, может заподозрить что-то. Только так. А по вкусу нет», — сказал Шуров.
При этом нарколог отметил, что реакция на «подавляющий волю препарат» может быть индивидуальной, то есть не седативной, правда, это весьма редкий случай.
«Как правило, реакция седативная. Индивидуальная может быть, но очень редко, и, скорее, исключение, когда происходит возбуждение, патологическое опьянение так называемое, с паранойей и манией преследования, когда человек, например, лезет на забор», — сказал Шуров.
Как сообщалось, тело Надежды Вожаковой с 10 на 11 мая нашли висевшим на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо», где она отдыхала с подругой. Источники в силовых структурах ранее сообщили aif.ru, что ее смерть на 99% наступила в результате несчастного случая, когда она хотела перелезть через ограждение.
Криминалист Михаил Игнатов в свою очередь в беседе с aif.ru озвучил нестыковки в основной версии гибели 18-летней девушки.
Надежду Вожакову похоронили 15 мая рядом с бабушкой в родном селе Мокино, где и проходила церемония прощания. Она была одета в белое платье невесты, а лежала в светлом гробу.