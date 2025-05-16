Вахтовик из Иркутской области осуждён за контрабанду золота в Новосибирске

В Новосибирской области суд приговорил к 10 месяцам колонии-поселения 37-летнего мужчину за попытку незаконного вывоза золота за границу. Следствие установило, что в 2024 году он приобрёл самородное золото в Иркутской области и переплавил его в слитки, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Интерфакс.