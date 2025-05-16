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Вахтовик из Иркутской области осуждён за контрабанду золота в Новосибирске

Мужчина собирался тайно провезти слитки через рубеж.

В Новосибирской области суд приговорил к 10 месяцам колонии-поселения 37-летнего мужчину за попытку незаконного вывоза золота за границу. Следствие установило, что в 2024 году он приобрёл самородное золото в Иркутской области и переплавил его в слитки, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Интерфакс.

Мужчина собирался вывезти более килограмма золота стоимостью свыше 7,5 млн рублей через аэропорт Новосибирска, но был задержан. Золото конфисковано в пользу государства. Дело рассматривалось Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

Напоминаем, что продававших наркотики в Приангарье контрабандистов будут судить в Челябинске. Группа организовала схему поставок веществ через онлайн-платформу.