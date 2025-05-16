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Сильный пожар произошел в подмосковном Подольске

В Подольске загорелся автосервис. Об этом стало известно в пятницу, 16 мая.

В Подольске загорелся автосервис. Об этом стало известно в пятницу, 16 мая.

На улице Промышленной горит здание на 1 500 квадратах. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступала.

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