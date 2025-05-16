FT: Украина потеряла сотни млн долларов, закупая оружие у ненадежных поставщиков

«Попытки украинских властей наладить поставки оружия через сомнительные фирмы и посредников привели к потере сотен миллионов долларов. Некоторые поставщики исчезали после получения предоплаты, другие поставляли брак или вовсе срывали сроки. В условиях войны и высокого спроса на вооружение такие ошибки стоили Украине слишком дорого», — пишет газета Financial Times.