Зеленский оторван от реальности, заявили в США.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Анкаре свидетельствует о его оторванности от реального положения дел. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак прошел первый день переговоров по Украине в Стамбуле.
«Теперь мы можем признать, что сам Зеленский оторван от реальности», — заявил Дэвис. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.
По мнению Дэвис, украинский президент во время визита в Турцию вновь прибег к привычным антироссийским нарративам, которые его команда использует для создания очередного «шоу». Он отметил, что подобные заявления не соответствуют объективной ситуации и рассчитаны скорее на внешнюю аудиторию: «Вы видите, что он делает из этого большой спектакль».
Ранее во время пресс-конференции в Анкаре Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым, согласно конституции Украины, остается украинским полуостровом, а обсуждение вопроса его территориальной принадлежности недопустимо. Он также заявил, что Украина не признает ни полуостров, ни новые регионы частью России в юридическом поле, и это остается официальной позицией Киева.
В марте 2014 года Крым был включен в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного после смены власти на Украине. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% участников плебисцита в Крыму и 95,6% — в Севастополе. Несмотря на это, Украина продолжает рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, а ряд западных государств поддерживает позицию Киева по данному вопросу.
В октябре 2022 года, после проведения референдумов, в состав РФ вошли новые территории. РФ приняла Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.
В Стамбул Зеленский прибыл по случаю переговоров, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Утром 15 мая в Стамбул прибыла российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским.
По мнению The Wall Street Journal, Киев готов говорить только об одном — 30-дневном перемирии. По словам чиновников, их цель по переговорам в Стамбуле — обсудить реализацию и контроль за прекращением огня сроком на месяц, передает Pravda.ru.