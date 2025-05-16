По мнению Дэвис, украинский президент во время визита в Турцию вновь прибег к привычным антироссийским нарративам, которые его команда использует для создания очередного «шоу». Он отметил, что подобные заявления не соответствуют объективной ситуации и рассчитаны скорее на внешнюю аудиторию: «Вы видите, что он делает из этого большой спектакль».