Два красноярца нашли в баре банковскую карту и купили на нее букет тюльпанов

Два приятеля-красноярца нашли в баре банковскую карту, утерянную посетителем. План, как применить находку, созрел сразу: воспользоваться. Случилось это в начале марта текущего года, а потому товарищи приобрели букеты тюльпанов, которые подарили своим женщинам: один — любимой девушке, другой — матери.
Но не тюльпанами едиными… Товарищи продолжили опустошать чужой банковский счет по мелочам — расплатились за продукты, за вейпы. Владелец спохватился, когда ему стали приходить сообщения о списании денег. До того момента, как он обратился в банк и заблокировал карту, ущерб уже составил 13 тысяч рублей.
После этого 20-летний потерпевший написал заявление в полицию. Воришек нашли, когда проверили записи с камер видеонаблюдения в одном из магазинов. Одному, кстати, 20 лет, другому 19. Суд назначил им в качестве наказания по полтора года условно.