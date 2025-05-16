Два красноярца нашли в баре банковскую карту и купили на нее букет тюльпанов

Но не тюльпанами едиными… Товарищи продолжили опустошать чужой банковский счет по мелочам — расплатились за продукты, за вейпы. Владелец спохватился, когда ему стали приходить сообщения о списании денег. До того момента, как он обратился в банк и заблокировал карту, ущерб уже составил 13 тысяч рублей.