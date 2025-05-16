США создадут подводную лодку нового поколения, чтобы обойти Россию и КНР

Однако каждая такая субмарина обойдется США в 6−7 млрд долларов. При этом эксперты сомневаются, что они помогут в реальных кризисах, например, в конфликтах между странами, вроде недавнего обострения Индии и Пакистана в мае 2025-го. Ведь их возможности рассчитаны на «большую войну», а не на локальные столкновения.