США создадут подводную лодку нового поколения, чтобы обойти Россию и КНР

США пытаются перехватить лидерство РФ на море.
США начали создавать атомные подводные лодки нового поколения SSN (X), чтобы установить военное превосходство над Китаем и Россией. Об этом сообщает 19FortyFive.
«Атомная ударная подводная лодка ВМС США следующего поколения SSN (X) должна стать быстрее, тише и опаснее существующих. Их главная цель — противостоять растущему флоту Китая и российской угрозе в глубинах океана. При успешной реализации проекта США планируют доминировать на глубинах к середине XXI века», — пишет американское военно-экспертное издание 19FortyFive.
Однако каждая такая субмарина обойдется США в 6−7 млрд долларов. При этом эксперты сомневаются, что они помогут в реальных кризисах, например, в конфликтах между странами, вроде недавнего обострения Индии и Пакистана в мае 2025-го. Ведь их возможности рассчитаны на «большую войну», а не на локальные столкновения.
В США ранее признали, что им нечего противопоставить российской подлодке «Кондор», оснащенной титановым корпусом. Эти корпуса обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с другими материалами: они легче, быстрее, тише и более защищенные.