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Daily Mail: причиной крушения яхты на Сицилии стала уязвимость к ветрам

Судно пострадало после того, как на него обрушились порывы ветра со скоростью около 130 км/ч.

Крушение суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии, на борту которой находился британский миллионер Майк Линч, произошло из-за её уязвимости к сильным порывам ветра. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на британских следователей, экипаж судна не был осведомлён о том, что даже относительно умеренные ветровые нагрузки могли привести к его опрокидыванию.

По предварительным данным, судно серьёзно пострадало после того, как на него обрушились порывы ветра со скоростью около 130 км/ч. В результате яхта накренилась на 90 градусов и затонула.

Расчёты показали, что даже ветер силой 117 км/ч мог вызвать аналогичную катастрофу, однако эта информация не была отражена в судовом журнале устойчивости, что и стало ключевым фактором трагедии.

Инцидент произошёл 19 августа 2024 года. На борту яхты находились 22 человека, из которых удалось спасти 15. Одним из семи погибших стал Майк Линч — известный предприниматель из Великобритании. Расследование продолжается, специалисты анализируют проектную документацию и действия экипажа в момент происшествия.