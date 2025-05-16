Daily Mail: причиной крушения яхты на Сицилии стала уязвимость к ветрам

Крушение суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии, на борту которой находился британский миллионер Майк Линч, произошло из-за её уязвимости к сильным порывам ветра. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на британских следователей, экипаж судна не был осведомлён о том, что даже относительно умеренные ветровые нагрузки могли привести к его опрокидыванию.