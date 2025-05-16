Daily Mail: причиной крушения яхты на Сицилии стала уязвимость к ветрам

Крушение суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии, на борту которой находился британский миллионер Майк Линч, произошло из-за её уязвимости к сильным порывам ветра. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на британских следователей, экипаж судна не был осведомлён о том, что даже относительно умеренные ветровые нагрузки могли привести к его опрокидыванию.
По предварительным данным, судно серьёзно пострадало после того, как на него обрушились порывы ветра со скоростью около 130 км/ч. В результате яхта накренилась на 90 градусов и затонула.
Расчёты показали, что даже ветер силой 117 км/ч мог вызвать аналогичную катастрофу, однако эта информация не была отражена в судовом журнале устойчивости, что и стало ключевым фактором трагедии.
Инцидент произошёл 19 августа 2024 года. На борту яхты находились 22 человека, из которых удалось спасти 15. Одним из семи погибших стал Майк Линч — известный предприниматель из Великобритании. Расследование продолжается, специалисты анализируют проектную документацию и действия экипажа в момент происшествия.