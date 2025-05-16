Семья погибшей на заборе пермячки рассказала о знаках от нее после смерти

Погибшую 18-летнюю Надежду Вожакову похоронили в родном селе Мокино 15 мая. Проститься с ней пришли больше сотни человек, и даже приезжал глава Нытвенского округа. При этом в ходе похорон вскрылись необычные детали. Родственники погибшей рассказали aif.ru о знаках от нее после смерти.
Пришла во сне.
Погибшая Вожакова приснилась соседу накануне похорон, рассказала aif.ru тетя молодого человека умершей Мария. По ее словам, мужчина заявил, что она никогда ему не приходила во снах, однако сейчас девушка попросила передать ее отцу и брату послание.
«Она сказала: “Передай папе и брату, чтобы они не верили. Это всё неправда”», — передала слова соседа собеседница издания.
Также Мария сообщила aif.ru, что Вожакова приснилась и своему молодому человеку Алексею Гурьеву после своей смерти. Парень рассказал родственнице, что это произошло пару дней назад. Он отметил, что во сне девушка встретила его с армии.
«Во сне они вместе с ней приехали ко мне в гости после того, как он вернулся из армии», — сказала женщина.
Подруга не пришла на похороны Надежды.
На похороны Вожаковой пришли больше сотни человек, сообщила aif.ru Мария. По ее словам, люди приходили и уходили, приносили цветы, венки.
«Даже глава Нытвенского округа приезжал», — рассказала собеседница издания.
При этом, как подчеркнула женщина, на похоронах не было подруги Вожаковой, которая была с ней в баре в ту трагическую ночь. По ее словам, многие оставались до последнего, пока не сделали могилу, чтобы оставить венки и положить цветы.
«Подруги Нади были, они до конца оставались, но именно этой не было», — рассказала aif.ru Мария.
«Прости меня, Наденька, прости».
Мать и младшие сестры погибшей Вожаковой бились в истерике на похоронах девушки. Мария сообщила aif.ru, что было очень тяжело. Она отметила, что мать кое-как уговорили поспать хотя бы два часа — женщина вообще не отходила от дочери. Собеседница издания также добавила, что мать пришлось напоить лекарствами — она была просто потерянная.
«Когда начали опускать гроб, у мамы там истерика началась. Три младшие сестры, которым где-то 12−14 лет и еще младше, навзрыд ревели, не успокаивались. Даже котенок выбегал на улицу и садился под гроб, его дважды оттуда убирали», — рассказала она.
По словам Марии, отец Вожаковой все это время поддерживал мать девушки. Он сам сдерживался до последнего, однако, когда начали опускать гроб, он подошел к нему, наклонился к дочери, взял ее за руки и расплакался.
«Он говорил: “Наденька, прости меня, прости”. Ну, видимо, что не уберег», — сообщила aif.ru женщина.
Похороны Вожаковой прошли 15 мая в ее родном селе Мокино. Девушка была одета в белое платье, а лежала она в светлом гробу. Погребена девушка рядом с бабушкой.
В ночь на 11 мая в Перми обнаружили тело Вожаковой, которое висело на кольях металлического забора возле бара «Пиво. Мясо». Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, как умерла девушка, а также как она могла напороться на штырь ограждения.