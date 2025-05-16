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Система ПВО уничтожила шесть БПЛА над акваторией Черного моря

Российская система противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировала шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировала шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Громкие звуки, которые было слышно в городе — это работа наших военных. По предварительной информации уничтожено 6 БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега, — уточнил он в своем Telegram-канале.

В ночь на 15 мая над территорией страны было уничтожено два вражеских беспилотника. Их сбили над Ростовской и Белгородской областью.

7 мая в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.