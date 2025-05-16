В Самаре на Московском шоссе отключили светофоры 15 мая из-за ремонта дорог

В целях проведения необходимых ремонтных работ в областной столице временно изменена схема дорожного движения.
Начиная с 12:00 четверга, 15 мая, на пересечении Московского шоссе и улицы Николая Баженова будут отключены светофоры.
Водителям рекомендовано быть особенно внимательными при проезде указанного перекрестка, заранее снижать скорость, особенно при приближении к пешеходным переходам, а также строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.
Кроме того, с 18 мая будет полностью закрыто движение транспорта по улице Димитрова. В связи с этим водителей просят заранее планировать маршрут объезда и учитывать возможные изменения в привычной дорожной обстановке.
Также стоит обратить внимание на ограничения, введённые на некоторых участках улиц Литвинова и Каховской, где движение будет затруднено или частично перекрыто.
Следите за обновлениями в местных новостях и официальными сообщениями городских служб и ГИБДД для более точного планирования поездок.
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