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В Самаре на Московском шоссе отключили светофоры 15 мая из-за ремонта дорог

В целях проведения необходимых ремонтных работ в областной столице временно изменена схема дорожного движения. Начиная с 12:00 четверга, 15 мая, на пересечении Московского шоссе и улицы Николая Баженова будут отключены светофоры.

В целях проведения необходимых ремонтных работ в областной столице временно изменена схема дорожного движения.

Начиная с 12:00 четверга, 15 мая, на пересечении Московского шоссе и улицы Николая Баженова будут отключены светофоры.

Водителям рекомендовано быть особенно внимательными при проезде указанного перекрестка, заранее снижать скорость, особенно при приближении к пешеходным переходам, а также строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Кроме того, с 18 мая будет полностью закрыто движение транспорта по улице Димитрова. В связи с этим водителей просят заранее планировать маршрут объезда и учитывать возможные изменения в привычной дорожной обстановке.

Также стоит обратить внимание на ограничения, введённые на некоторых участках улиц Литвинова и Каховской, где движение будет затруднено или частично перекрыто.

Следите за обновлениями в местных новостях и официальными сообщениями городских служб и ГИБДД для более точного планирования поездок.

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