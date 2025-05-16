В Перми 9-летний мальчик исчез после выхода из дома бабушки

Мальчик в возрасте 9 лет вышел из дома бабушки и пропал в Перми, сообщает поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей».
Данила Глушко исчез в Индустриальном районе краевой столицы 15 мая. В тот день около 14:30 он вышел из дома своей бабушки на улице Декабристов. С тех пор 9-летнего ребёнка никто не видел.
К поискам мальчика присоединились волонтёры. Они распространили ориентировки и просят жителей Перми помочь найти школьника.
Приметы пропавшего мальчика: рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы. В день исчезновения Данила был одет в сине-голубую кофту с белыми полосками, тёмно-синюю футболку, синие джинсы, на ногах — тёмно-синие кроссовки с розовой сеткой. С собой у пропавшего школьника был белый мешок для обуви с голубыми кроссовками.
«Всех, кому известно местонахождение ГЛУШКО ДАНИЛА, просим сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС;
Напомним, ранее в Перми искали пожилую женщину с потерей памяти. Для её поисков объявляли срочный сбор.