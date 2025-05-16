В Омске школьники разгромили тёплую остановку «Посёлок Южный»

В Омске группа подростков повредила тёплую остановку общественного транспорта «Посёлок Южный». Инцидент произошёл в дождливую погоду, в результате чего жители остались без укрытия от осадков.
Остановочный комплекс временно закрыт — его восстановление начнётся после устранения последствий вандализма. По факту случившегося проводится проверка, полиция устанавливает личности причастных.
Ранее похожий случай произошёл в тёплой остановке «Магазин» на улице 70 лет Октября. Группа подростков 23 апреля устроила настоящий разгром. Школьники мусорили, вели себя вызывающе и преднамеренно повредили элементы остановочного комплекса.