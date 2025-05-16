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В Омске школьники разгромили тёплую остановку «Посёлок Южный»

По факту произошедшего проводится проверка.

Источник: Om1 Омск

В Омске группа подростков повредила тёплую остановку общественного транспорта «Посёлок Южный». Инцидент произошёл в дождливую погоду, в результате чего жители остались без укрытия от осадков.

Остановочный комплекс временно закрыт — его восстановление начнётся после устранения последствий вандализма. По факту случившегося проводится проверка, полиция устанавливает личности причастных.

Ранее похожий случай произошёл в тёплой остановке «Магазин» на улице 70 лет Октября. Группа подростков 23 апреля устроила настоящий разгром. Школьники мусорили, вели себя вызывающе и преднамеренно повредили элементы остановочного комплекса.