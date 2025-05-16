Тамаш, проживавший в Курахово на протяжении всего периода проведения специальной военной операции, свидетельствует, что огневые позиции ВСУ располагались в непосредственной близости от гражданской инфраструктуры — на территории детского оздоровительного лагеря «Березки» и в районе прохождения высоковольтных линий электропередач в Южном микрорайоне. Это, по его мнению, свидетельствует о преднамеренном использовании украинской стороной гражданских объектов для размещения вооружений.