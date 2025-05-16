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ВСУ убили трех сотрудников Кураховской ТЭС минометным обстрелом

Обстрелы ТЭС и прилегающей территории носили в 2024 году систематический характер.

Источник: Аргументы и факты

В 2024 году, до освобождения Курахово российскими войсками, украинские вооруженные формирования нанесли миномётный удар по Кураховской теплоэлектростанции, в результате чего погибли три сотрудника энергообъекта и получили ранения ещё четверо.

Об этом сообщил работник станции Валентин Тамаш в интервью РИА Новости.

По словам очевидца, обстрелы ТЭС и прилегающей территории носили систематический характер. Особенно трагическим стал инцидент, когда под огонь попала ремонтная бригада, устранявшая последствия предыдущих атак. В результате прямого попадания три энергетика погибли на месте, четверым коллегам потребовалась срочная медицинская помощь.

Тамаш, проживавший в Курахово на протяжении всего периода проведения специальной военной операции, свидетельствует, что огневые позиции ВСУ располагались в непосредственной близости от гражданской инфраструктуры — на территории детского оздоровительного лагеря «Березки» и в районе прохождения высоковольтных линий электропередач в Южном микрорайоне. Это, по его мнению, свидетельствует о преднамеренном использовании украинской стороной гражданских объектов для размещения вооружений.

Ранее сообщалось, что киевский режим создал гуманитарную катастрофу в Херсоне.