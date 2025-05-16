Развожаев: над акваторией Севастополя уничтожили шесть украинских БПЛА

Шесть беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале. По его словам, атака была отражена на значительном удалении от побережья.
«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — отметил Развожаев.
Он подчеркнул, что оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и принимают меры по обеспечению безопасности региона.
Ранее сообщалось о получении ранений тремя жителями Брянской области в результате атаки беспилотников ВСУ.