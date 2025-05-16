Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Замена домофона» обошлась прикамскому пенсионеру в миллион

С 76-летним пенсионером из Губахи через мессенджер связались мошенники.

Мужчине сообщили о замене кодов брелоков от домофона и попросили назвать код из смс для активации.

Пенсионер назвал код, и связь сразу прекратилась. После этого на телефон пришло сообщение — выполнен вход в личный кабинет на «Госуслугах». В сообщении были указаны номера телефонов, с их помощью обеспокоенный губахинец связался якобы со специалистом по борьбе с мошенничеством, который рассказал, что аккаунт мужчины взломан и от его имени выдана доверенность на операции с денежными средствами. Потом «специалист» перенаправил пенсионера на «сотрудников Росфиннадзора» — те сказали, что его банковские счета будут временно заблокированы, и запретили кому-либо говорить о происходящем. Заметив списания со своего счета, губахинец не заподозрил обмана и был уверен, что его сбережения в безопасности.

Мужчина узнал о хищении от работников банка, которые обнаружили подозрительные списания, после чего обратился с заявлением в полицию. Ущерб превысил 1 миллион рублей, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи с банковского счета, ведется расследование.