«Замена домофона» обошлась прикамскому пенсионеру в миллион

Пенсионер назвал код, и связь сразу прекратилась. После этого на телефон пришло сообщение — выполнен вход в личный кабинет на «Госуслугах». В сообщении были указаны номера телефонов, с их помощью обеспокоенный губахинец связался якобы со специалистом по борьбе с мошенничеством, который рассказал, что аккаунт мужчины взломан и от его имени выдана доверенность на операции с денежными средствами. Потом «специалист» перенаправил пенсионера на «сотрудников Росфиннадзора» — те сказали, что его банковские счета будут временно заблокированы, и запретили кому-либо говорить о происходящем. Заметив списания со своего счета, губахинец не заподозрил обмана и был уверен, что его сбережения в безопасности.