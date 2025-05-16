Сразу три двойни родились в Мелеузовском районе Башкирии

В Мелеузовском районе Башкирии зарегистрировано рождение сразу трех пар близнецов. Об этом сообщил глава Госкомюстиции региона Владимир Спеле. По его словам, все родители уже оформили необходимые документы в органах ЗАГС.
Счастливыми родителями стали семьи Шокуровых, Назметдиновых и Носовых. В первой семье на свет появились две очаровательные девочки — Милана и Милена. Вторая семья пополнилась двойным мужским пополнением — мальчиками Амиром и Аланом. Особенный случай зарегистрирован в семье Носовых, где родилась так называемая «королевская двойня» — девочка Василиса и мальчик Ростислав.
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