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Сразу три двойни родились в Мелеузовском районе Башкирии

В районе Башкирии за неделю родились три двойни.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузовском районе Башкирии зарегистрировано рождение сразу трех пар близнецов. Об этом сообщил глава Госкомюстиции региона Владимир Спеле. По его словам, все родители уже оформили необходимые документы в органах ЗАГС.

Счастливыми родителями стали семьи Шокуровых, Назметдиновых и Носовых. В первой семье на свет появились две очаровательные девочки — Милана и Милена. Вторая семья пополнилась двойным мужским пополнением — мальчиками Амиром и Аланом. Особенный случай зарегистрирован в семье Носовых, где родилась так называемая «королевская двойня» — девочка Василиса и мальчик Ростислав.

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