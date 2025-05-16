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В Ангарске одного из организаторов гонки отправили под домашний арест

Ранее водителя «Тойоты Чайзер» отправили под домашний арест.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 16 мая 2025 состоялось очередное заседание суда, во время которого одного из организаторов смертельной гонки отправили под домашний арес. Как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, 34-летняя женщина пробудет там два месяца.

Напомним, трагедия произошла во время нелегальных гонок на 9-м километре трассы «Ангарск — Тальяны» 11 мая. Водитель «Тойоты Чайзер» влетел в толпу, которая стояла на обочине. Погибла 17-летняя девушка, еще два человека получили серьезные травмы. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, заведено уголовное дело.

Ранее стало известно, что водителя, не совладавшего с управлением, отправили под домашний арест на два месяца.