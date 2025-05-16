Под Челябинском горел цех по производству реагентов

Отмечается, что из-под крыши и из щелей ворот здания площадью 500 кв. метров и высотой 9 м, обшитого металлическими сэндвич-панелями, шел дым. Работников уже не было, поэтому, отключив электроэнергию, звено ГДЗС приступило к ликвидации горения жидкости на полу и двух еврокубов с диэтаноламином на площади 20 кв. метров.