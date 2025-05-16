Под Челябинском горел цех по производству реагентов

Все произошло в поселке Железнодорожный (Копейский округ).
Отмечается, что из-под крыши и из щелей ворот здания площадью 500 кв. метров и высотой 9 м, обшитого металлическими сэндвич-панелями, шел дым. Работников уже не было, поэтому, отключив электроэнергию, звено ГДЗС приступило к ликвидации горения жидкости на полу и двух еврокубов с диэтаноламином на площади 20 кв. метров.
«Как оказалось, работники цеха использовали электроодеяло для нагрева химических веществ, чтобы привести их в жидкое состояние», — говорят в Противопожарной службе региона.
Из-за короткого замыкания в электроодеяле и загорелась нагреваемая жидкость. Разлившуюся по цеху горящую жидкость тушили с помощью двух генераторов пены средней кратности.
Ликвидация возгорания осложнялась высокой температурой в помещении, из-за чего расплавился пластик двигателей для подъема электроворот, расположенных на потолке, и они упали вниз.
В цехе находились также 50-литровый газовый баллон, 15 еврокубов диэтаноламина, девять больших мешков сульфата алюминия, вилочный погрузчик и транспортерная лента.
В результате пожара повреждено остекление цеха, электрооборудование газового котла, электрощит, еврокубы 17 кв. м. Пострадавших нет.