В Еврейской автономии потушили все природные пожары

С начала года в регионе зарегистрировано 47 лесных пожаров на общей площади 82,2 тыс. га. За сутки проведены четыре рейдовых мероприятия, выявлены трое виновных в возгораниях сухой растительности, в том числе двое несовершеннолетних. Всего с начала сезона установлено девять виновных. С 12 мая в Еврейской автономии действует особый противопожарный режим.