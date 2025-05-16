За сутки на свердловских дорогах зафиксировали 86 ДТП

По сообщению на утро 16 мая, за сутки в Свердловской области сотрудниками ГАИ было зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий. Одно из этих ДТП привело к травмированию двух человек, обратившихся за медпомощью.
По информации управления ГАИ по Свердловской области, основные факторы риска на дорогах: несоответствие скорости ситуации, опасные маневры, невнимание водителей и пешеходов.
Как сообщалось ранее, по данным на утро 15 мая, за сутки в регионе произошло 48 ДТП. Восемь из них закончились гибелью одного человека и травмированием восьмерых участников дорожного движения.