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За сутки на свердловских дорогах зафиксировали 86 ДТП

По данным на утро 16 мая, за сутки в Свердловской области было зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий.

По сообщению на утро 16 мая, за сутки в Свердловской области сотрудниками ГАИ было зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий. Одно из этих ДТП привело к травмированию двух человек, обратившихся за медпомощью.

По информации управления ГАИ по Свердловской области, основные факторы риска на дорогах: несоответствие скорости ситуации, опасные маневры, невнимание водителей и пешеходов.

Как сообщалось ранее, по данным на утро 15 мая, за сутки в регионе произошло 48 ДТП. Восемь из них закончились гибелью одного человека и травмированием восьмерых участников дорожного движения.