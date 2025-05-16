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Бывшему свердловскому министру продлили срок содержания под стражей

15 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей для бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Николая Смирнова обвиняют в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в составе группы лиц, по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в особо крупном размере).

Экс-министру продлили срок содержания под стражей до 17 июля.

«МК-Урал» ранее писал, что 12 марта Ленинский районный суд продлил до 17 мая включительно срок содержания под стражей Николаю Смирнову.

С ходатайством о продлении меры пресечения в суд обратились следственные органы.

В начале мая появилась информация, что Николай Смирнов просил разрешения отправиться на специальную военную операцию.