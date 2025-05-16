Shot: Взрывы прогремели над Севастополем и Ялтой

Уточняется, что около 5:00 над Ялтой очевидцы услышали не менее пяти взрывов. Местные жители утверждают, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого также сработали сигнализации у машин. Характерные взрывы слышали в Гурзуфе, Алупке и Алуште, передает Telegram-канал.