Shot: Взрывы прогремели над Севастополем и Ялтой

Взрывы прогремели над Севастополем и Ялтой, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что около 5:00 над Ялтой очевидцы услышали не менее пяти взрывов. Местные жители утверждают, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого также сработали сигнализации у машин. Характерные взрывы слышали в Гурзуфе, Алупке и Алуште, передает Telegram-канал.
В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российская ПВО ликвидировала шесть беспилотников Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря. Он также добавил, что вражеские дроны сбили на большом отдалении от берега.
Минобороны сообщило, что в ночь на 15 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника. БПЛА были уничтожены в небе над Ростовской и Белгородской областями.