Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области за взятку в 100 тыс. рублей задержали очередного главврача

Накануне оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями новокуйбышевской полиции задержали главного врача областной станции скорой помощи по подозрению в получении крупной суммы денег незаконным путем.

Накануне оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями новокуйбышевской полиции задержали главного врача областной станции скорой помощи по подозрению в получении крупной суммы денег незаконным путем.

Согласно предварительным данным, осенью 2022 года этот специалист здравоохранения незаконно принял 100 тыс. руб., от женщины 1985 года рождения, взамен оказания содействия в устройстве её на работу в должности фельдшера.

Материалы оперативно-розыскных мероприятий стали основанием для возбуждения уголовного дела Следственным управлением Следственного комитета РФ по региону.

Под следствием оказался руководитель Самарской областной станции скорой помощи Раймонд Чернуха, назначенный на должность в прошлом году.

Задержанный обвиняется в совершении тяжкого преступления, квалифицируемого как получение взятки должностным лицом согласно пункту «б» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

Между тем, станция скорой помощи региона готовится отпраздновать своё 90-летие и имеет внушительный штат работников, сотни единиц спецтехники и десятки специализированных медицинских бригад.

Важные новости Самары и региона! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!