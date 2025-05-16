В Самарской области за взятку в 100 тыс. рублей задержали очередного главврача

Накануне оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями новокуйбышевской полиции задержали главного врача областной станции скорой помощи по подозрению в получении крупной суммы денег незаконным путем.
Согласно предварительным данным, осенью 2022 года этот специалист здравоохранения незаконно принял 100 тыс. руб., от женщины 1985 года рождения, взамен оказания содействия в устройстве её на работу в должности фельдшера.
Материалы оперативно-розыскных мероприятий стали основанием для возбуждения уголовного дела Следственным управлением Следственного комитета РФ по региону.
Под следствием оказался руководитель Самарской областной станции скорой помощи Раймонд Чернуха, назначенный на должность в прошлом году.
Задержанный обвиняется в совершении тяжкого преступления, квалифицируемого как получение взятки должностным лицом согласно пункту «б» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.
Между тем, станция скорой помощи региона готовится отпраздновать своё 90-летие и имеет внушительный штат работников, сотни единиц спецтехники и десятки специализированных медицинских бригад.
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