Столичные полицейские арестовали организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Дмитрия Боглаева, обвиняемого в организации хищений денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в правоохранительных органах.
— Накануне органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Боглаева Дмитрия Андреевича, — сказал собеседник агентства.
Боглаев был задержан накануне и, по версии следствия, выступал одним из организаторов преступной схемы, курируя так называемых «попрошаек». Следствие утверждает, что в рамках дела арестовано 23 человека, включая сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. По данным правоохранителей, полицейские содействовали таксистам в поиске потенциальных жертв, а один из них, оперуполномоченный полиции, препятствовал возбуждению уголовных дел по заявлениям потерпевших.
Уголовное дело расследуется по статьям о краже, мошенничестве и организации преступного сообщества. Кроме того, в рамках дела под стражу помещен еще один предполагаемый организатор преступной группы, Алексей Кабочкин, который действовал совместно с другими участниками сообщества, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали, а затем обворовывали своих пассажиров. Подкупные правоохранители закрывали на это глаза. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.