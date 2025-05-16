Столичные полицейские арестовали организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Боглаев был задержан накануне и, по версии следствия, выступал одним из организаторов преступной схемы, курируя так называемых «попрошаек». Следствие утверждает, что в рамках дела арестовано 23 человека, включая сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. По данным правоохранителей, полицейские содействовали таксистам в поиске потенциальных жертв, а один из них, оперуполномоченный полиции, препятствовал возбуждению уголовных дел по заявлениям потерпевших.