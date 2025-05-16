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Детскую площадку в Уфе атаковали «клещи»

Специалисты проверят детскую площадку в центре Уфы на наличие клещей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Уфы сообщили о массовом появлении насекомых, похожих на клещей, на детской площадке по улице Заки Валиди. Видео с ползающими по деревянным конструкциям песочницы членистоногими активно обсуждается в социальных сетях.

В региональном управлении Роспотребнадзора отреагировали на данную информацию, отметив, что качество видеоматериалов не позволяет достоверно идентифицировать насекомых. Специалисты выразили сомнение, что на записи действительно клещи, поскольку эти членистоногие обычно обитают в травяном покрове и кустарниках, а не на деревянных поверхностях. Тем не менее, ведомство пообещало провести проверку и энтомологическое обследование указанной территории.

Стоит отметить, что в апреле текущего года в Уфе уже проводилась плановая обработка всех зон массового отдыха, включая парки и скверы, против клещей.

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