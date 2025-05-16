Детскую площадку в Уфе атаковали «клещи»

В региональном управлении Роспотребнадзора отреагировали на данную информацию, отметив, что качество видеоматериалов не позволяет достоверно идентифицировать насекомых. Специалисты выразили сомнение, что на записи действительно клещи, поскольку эти членистоногие обычно обитают в травяном покрове и кустарниках, а не на деревянных поверхностях. Тем не менее, ведомство пообещало провести проверку и энтомологическое обследование указанной территории.