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На 7 месяцев продлили срок содержания под стражей главе Артемовского

15 мая Артемовский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей главе Артемовского городского округа Константину Трофимову.

Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Константина Трофимова обвиняют в совершении преступления по чч. 4, 5, 6 ст. 290 УК РФ (Получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в крупном и особо крупном размерах).

Константину Трофимову продлили срок содержания под стражей почти на семь месяцев — до 5 ноября 2025 года.

«МК-Урал» писал, что, по версии следствия, Константин Трофимов с июня по декабрь 2022 года получил в общей сложности 3,9 млн рублей от и.о. директора МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова».

Деньги передали за покровительство, продление срока трудового договора, сокрытие нарушений в работе, получение положительного заключения аттестационной комиссии.

С ноября по декабрь 2022 года глава Артемовского получил от директора МУП «Управляющая компания “Наш дом Артемовский” взятку в виде водонагревателя и услуги по его установке.